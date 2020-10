Luigi de Magistris: "I numeri di De Luca sono buoni per il Lotto" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sindaco Luigi de Magistris, lei ha detto che non ha i dati sul contagio a Napoli, imputandolo a De Luca. Ci spieghi questa storia, perché l’affermazione è grave.Esatto, sa cosa è grave? Che a distanza di sette mesi dall’inizio della pandemia, non abbiamo dati puntuali. Mi spiego: noi abbiamo ogni giorno il numero totale dei contagiati, dei deceduti, dei guariti, di quelli in terapia intensiva. Ma adesso servirebbero quelli elaborati, quartiere per quartiere, per area, per mercati, per mettere in campo azioni territoriali mirate e per svolgere attività di controllo e prevenzioni, visto che le Asl non riescono a stare dietro ai contatti diretti.E questo compito spetterebbe, secondo lei, all’Unità di crisi della regione.E qui c’è una seconda questione di pari gravità: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sindacode, lei ha detto che non ha i dati sul contagio a Napoli, imputandolo a De. Ci spieghi questa storia, perché l’affermazione è grave.Esatto, sa cosa è grave? Che a distanza di sette mesi dall’inizio della pandemia, non abbiamo dati puntuali. Mi spiego: noi abbiamo ogni giorno il numero totale dei contagiati, dei deceduti, dei guariti, di quelli in terapia intensiva. Ma adesso servirebbero quelli elaborati, quartiere per quartiere, per area, per mercati, per mettere in campo azioni territoriali mirate e per svolgere attività di controllo e prevenzioni, visto che le Asl non riescono a stare dietro ai contatti diretti.E questo compito spetterebbe, secondo lei, all’Unità di crisi della regione.E qui c’è una seconda questione di pari gravità: ...

