L' Inter punta sull' usato sicuro | perché nel mercato nerazzurro ci sono pochi rimpianti

La difesa è stata rivista, gli esterni sono in parte stati rinnovati e il centrocampo è più ricco: perché il mercato dell'Inter ha pochi rimpianti

Il mercato dell'Inter si è concluso con l'acquisto di Matteo Darmian ... fatto per Achraf Hakimi) e puntando sull'usato sicuro. In una situazione globale economicamente complicata per via della ...

Caos Inter: ci sono altri due positivi dopo Skriniar e Bastoni

Anche l’Inter deve fare i conti con delle positività al Coronavirus. (CalcioMercato.it) I rossoneri sono in testa alla classifica con 9 punti, la squadra di Conte segue con 7. Se in casa nerazzurra ...

