Lexar JumpDrive | le nuove pendrive D30c e D35c sono 2 in 1

Lexar introduce sul mercato le nuove JumpDrive D30c e D35c. Tutta la potenza di due unità flash in una sola, grazie al doppio connettore C/A Nital S.p.A, annuncia in Italia le nuove pendrive Lexar JumpDrive, si chiamano D30c e D35c, e sono sostanzialmente due unità flash in una sola. Una soluzione estremamente comoda che vi offrirà una grande versatilità nell'utilizzo quotidiano. Le nuove soluzioni sono infatti dotate di doppio connettore USB tipo C/A, che permettono di spostare file senza intoppi tra smartphone con connettori di tipo C, tablet, laptop, Mac e computer tradizionali con connettori di tipo

Lexar introduce sul mercato le nuove JumpDrive D30c e D35c. Tutta la potenza di due unità flash in una sola, grazie al doppio connettore C/A.

