Il sindaco di Rimini contro i negazionisti del Covid | “Stop al corteo o controlli a tappeto”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) RIMINI – “Come intende l’autorità competente agire e disporre servizi per evitare che un’assemblea, in cui già si esplicita la violazione delle prescrizioni in materia di contrasto al Covid 19, non si trasformi in un cluster di diffusione pubblica del virus?“, lo chiede il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, in riferimento alla manifestazione autorizzata per il 24 ottobre in piazza Cavour a firma del Comitato “Romagna per la Costituzione” che raccoglie sigle e associazioni di negazionisti, “no vax” e “no mask”.