Genshin Impact: uno streamer ha speso la bellezza di 2000 dollari per trovare un personaggio raro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lacari è uno streamer su Twitch che gioca a Genshin Impact, titolo action RPG sviluppato da un team cinese. Ebbene è proprio all'interno del gioco che lo streamer ha speso la bellezza di 2000 dollari, per ottenere Keqing, eroe raro a cinque stelle.Dopo aver speso 1500 dollari senza fortuna, i suoi spettatori hanno cominciato a prenderlo in giro, affermando che la percentuale di possibilità per ottenere Keqing si attesta sullo 0,026%. Nonostante ciò lo streamer ha continuato a spendere dollaro su dollaro per cercare di trovare finalmente l'eroe tanto agognato.A quanto pare le sue "preghiere" sembrano essere state esaudite ad un certo punto.

