Enrico Montesano: "La mascherina è dannosa. Non mi fido dei medici in tv" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galici Enrico Montesano ha aderito alla manifestazione no mask di Roma ma non ci sarà e dice la sua su mascherine, virus e virologi Enrico Montesano è parte di quegli artisti che ha aderito alla manifestazione no mask in programma domani, sabato 10 ottobre, a Roma. L'attore, però, ha voluto specificare che ha daro la sua adesione ma non sarà presente in piazza. A La Stampa ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando le ragioni della sua adesione e il suo pensiero. "Sono solo critico rispetto ad affermazioni apocalittiche perché sono un uomo curioso che non si ferma alla prima osteria ma vuole saperne di più", ha affermato Enrico Montesano, che nella sua intervista ha messo in dubbio l'intero sistema ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galiciha aderito alla manifestazione no mask di Roma ma non ci sarà e dice la sua su mascherine, virus e virologi; parte di quegli artisti che ha aderito alla manifestazione no mask in programma domani, sabato 10 ottobre, a Roma. L'attore, però, ha voluto specificare che ha daro la sua adesione ma non sarà presente in piazza. A La Stampa ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando le ragioni della sua adesione e il suo pensiero. "Sono solo critico rispetto ad affermazioni apocalittiche perché sono un uomo curioso che non si ferma alla prima osteria ma vuole saperne di più", ha affermato, che nella sua intervista ha messo in dubbio l'intero sistema ...

