Covid-19, ultime notizie – Usa, primo evento pubblico di Trump dopo la positività al virus. Uruguay, studenti in classe da metà ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, nuovo picco dei contagi: +5.372 in 24 ore su quasi 130mila tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 decessi – Il bollettino della Protezione civile 9 ottobre Coronavirus, in Lombardia boom di nuovi casi: quasi mille contagiati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) – Il bollettino della Regione Lombardia 9 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Corona, nuovo picco dei contagi: +5.372 in 24 ore su quasi 130mila tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 decessi – Il bollettino della Protezione civile 9Corona, in Lombardia boom di nuovi casi: quasi mille contagiati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) – Il bollettino della Regione Lombardia 9Per saperne di più: Corona-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Corona, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - TgLa7 : #Covid: #Germania, 4 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: Ministro della Salute tedesco molto preoccupato - SkyTG24 : Covid, Oms: record di casi nel mondo, 350mila nelle ultime 24 ore. Allarme in tutta Europa - PMicarelli : RT @Corriere: Oms: record di positivi nel mondo in 24 ore. Mattarella: «Tenere aperto è responsabil... - Corriere : Oms: record di positivi nel mondo in 24 ore. Mattarella: «Tenere aperto è responsabil... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo: oltre 4mila casi in 24 ore in Germania. Nel mondo 338 mila... Corriere della Sera Grande Fratello: Myriam resiste alla tentazione del fidanzato

Nell’ultima puntata del GF Vip, Myriam Catania ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte del fidanzato Quentin. L’attrice, a rischio eliminazione perché è al televoto, ha prima raccontato la sua vi ...

Il governo ora è spaventato L’ipotesi del «modello Latina»

Una progressione nell’ordine di mille contagi in più al giorno nel governo non se l’aspettava nessuno. Più ancora del numero in salita dei positivi o di quello delle intensive, fortunatamente ancora m ...

Nell’ultima puntata del GF Vip, Myriam Catania ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte del fidanzato Quentin. L’attrice, a rischio eliminazione perché è al televoto, ha prima raccontato la sua vi ...Una progressione nell’ordine di mille contagi in più al giorno nel governo non se l’aspettava nessuno. Più ancora del numero in salita dei positivi o di quello delle intensive, fortunatamente ancora m ...