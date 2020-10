Coronavirus, a Napoli 262 positivi. Vittime a Giugliano e Cardito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 262 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella città di Napoli nelle ultime 24 ore. Lo comunica l‘Asl Napoli 1 Centro in seguito al bollettino di venerdì 9 ottobre diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ha visto, per il secondo giorno di fila, la regione guidata da De Luca superare i 700 contagi (769). Le Vittime delle ultime 24 ore sono due. Si tratta di due uomini di 62 anni residenti a Cardito e Giugliano in Campania. Sono 2.534 i tamponi effettuati dal distretto sanitario napoletano, la maggior parte dei quali al Frullone, sede dell’Asl, dove da giorni si radunano già di buon mattino centinaia di persone per mettersi in fila e sottoporsi ai test. I ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 262 i nuovi casi diregistrati nella città dinelle ultime 24 ore. Lo comunica l‘Asl1 Centro in seguito al bollettino di venerdì 9 ottobre diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ha visto, per il secondo giorno di fila, la regione guidata da De Luca superare i 700 contagi (769). Ledelle ultime 24 ore sono due. Si tratta di due uomini di 62 anni residenti ain Campania. Sono 2.534 i tamponi effettuati dal distretto sanitario napoletano, la maggior parte dei quali al Frullone, sede dell’Asl, dove da giorni si radunano già di buon mattino centinaia di persone per mettersi in fila e sottoporsi ai test. I ...

