Caparezza, una voce fuori dal … tunnel (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il cantante Caparezza – photo credits: webMichele Salvemini nasce a Molfetta il 9 Ottobre del 1973. Insieme a lui crescono un sincero amore per l’arte, il bello e la musica e una vaporosa chioma di capelli ricci che daranno vita al suo “alter ego”: Caparezza. Oggi, a vent’anni dal suo esordio, Michele resta un protagonista assoluto della scena rap italiana. Allergico ai consensi facili e alle rigide regole del mercato, coi suoi brani acuti e taglienti, uniti a una sonorità ricchissima, Caparezza dipinge lo sfaccettato mondo interiore dell’artista e tutto quello che lo circonda. Prima di Caparezza: da Michele a Mikimix Michele Salvemini è figlio di una modesta famiglia di falegnami, operai e contadini. Pur restando in qualche modo sempre legato a questo mondo, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il cantante– photo credits: webMichele Salvemini nasce a Molfetta il 9 Ottobre del 1973. Insieme a lui crescono un sincero amore per l’arte, il bello e la musica e una vaporosa chioma di capelli ricci che daranno vita al suo “alter ego”:. Oggi, a vent’anni dal suo esordio, Michele resta un protagonista assoluto della scena rap italiana. Allergico ai consensi facili e alle rigide regole del mercato, coi suoi brani acuti e taglienti, uniti a una sonorità ricchissima,dipinge lo sfaccettato mondo interiore dell’artista e tutto quello che lo circonda. Prima di: da Michele a Mikimix Michele Salvemini è figlio di una modesta famiglia di falegnami, operai e contadini. Pur restando in qualche modo sempre legato a questo mondo, la ...

101AnagrammiZen : @CapaSound Ah, tanti auguri a Caparezza --> Hai una certa pazzia arguta ?????? - radio7asiago : Now Playng: Caparezza - Una Chiave - GammaStereoRoma : Caparezza - Una Chiave - _LaVery : Non siete Stato voi una chicca dal genio di CapaRezza non abbastanza conosciuta. - muracumi : Ho messo una playlist di Caparezza È uscita Eroe ho detto dai ci sta È uscita Una Chiave ok resisto forse China Town lacrime a fiotti -

Ultime Notizie dalla rete : Caparezza una Caparezza, una voce fuori dal ... tunnel Metropolitan Magazine Italia Torna catalessi (half playback) Songtext

Abiura di me Io diventerò qualcuno Vieni a ballare in Puglia Fuori dal tunnel Argenti vive Cacca nello spazio Goodbye Malinconia Jodellavitanonhocapitouncazzo La fine di Gaia La fitta sassaiola dell'i ...

Abiura di me Io diventerò qualcuno Vieni a ballare in Puglia Fuori dal tunnel Argenti vive Cacca nello spazio Goodbye Malinconia Jodellavitanonhocapitouncazzo La fine di Gaia La fitta sassaiola dell'i ...