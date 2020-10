Ascolti X Factor 2020, i Bootcamp di Mika e Hell Raton su Sky Uno sfiora il milione (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ascolti X Factor 2020 Bootcamp prima parte, il dato di Sky Uno; i numeri della replica su Tv8 Entra nel vivo X Factor 2020 con le categorie assegnate ai giudici (le trovi qui) e le prime scelte di Hell Raton (qui) e di Mika (qui) ai Bootcamp giovedì 8 ottobre su Sky Uno, in streaming su Now Tv. Una serata con un buon ritmo, rapida senza troppe lungaggini inserite solo per allungare il brodo, con scelte che sono sembrate adeguate e qualche sorpresa inaspettata. La scelta di lasciare i giudici non coinvolti nella selezione a commentare le scelte dietro le quinte insieme ad Alessandro Cattelan ha aggiunto quel qualcosa di diverso rispetto alle altre edizioni, lasciando più libertà di chiacchierare ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 9 ottobre 2020)prima parte, il dato di Sky Uno; i numeri della replica su Tv8 Entra nel vivo Xcon le categorie assegnate ai giudici (le trovi qui) e le prime scelte di(qui) e di(qui) aigiovedì 8 ottobre su Sky Uno, in streaming su Now Tv. Una serata con un buon ritmo, rapida senza troppe lungaggini inserite solo per allungare il brodo, con scelte che sono sembrate adeguate e qualche sorpresa inaspettata. La scelta di lasciare i giudici non coinvolti nella selezione a commentare le scelte dietro le quinte insieme ad Alessandro Cattelan ha aggiunto quel qualcosa di diverso rispetto alle altre edizioni, lasciando più libertà di chiacchierare ...

