Vita da parlamentari nel palazzo infetto

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Per chi crede tenacemente nelle istituzioni, la Camera dei deputati può rappresentare una sorta di tempio pagano, con le sue regole, i suoi riti, le sue abitudini, stanche forse, ma radicate nel tempo e nella storia. Ci ha provato l’antipolitica a intaccarne immagine e sostanza, con risultati però trascurabili in confronto a come il coronavirus ha stravolto ogni genere di protocollo, oltre alla geografia stessa diMontecitorio e i suoi lavori, come dimostra la mancanza per ben due volte del numero legale durante la discussione di martedì scorso del nuovo Dpcm, a causa della quarantena che ha decimato i deputati, messi in isolamento precauzionale, e come accadrà di nuovo, fino alla modifica dei regolamentiche faccia fronte all’emergenza, in caso di nuove assenze legate ...