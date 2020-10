Usa, bimbo di 2 anni non trattiene la pipì, il patrigno lo prende a botte e uccide davanti alla mamma: “Ritardato” (Di giovedì 8 ottobre 2020) bimbo di due anni non trattiene la pipì: il patrigno lo uccide di botte Un uomo di 47 anni è stato condannato per l’omicidio del figlio della sua compagna a Princeton, in West Virginia, preso a botte dopo un piccolo incidente domestico. La reazione dell’uomo, John Powers, di 47 anni, è stata scatenata dal piccolo che non è riuscito a usare il vasino e si è fatto la pipì sotto. Subito dopo il patrigno ha iniziato a colpire il bambino con una cintura, colpendolo per terra sotto gli occhi della madre e chiamandolo “ritardato”. Ma la donna non ha fatto nulla per bloccare il compagno. Il bimbo ha perso i sensi dopo la raffica di ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)di duenonla pipì: illodiUn uomo di 47è stato condannato per l’omicidio del figlio della sua compagna a Princeton, in West Virginia, preso adopo un piccolo incidente domestico. La reazione dell’uomo, John Powers, di 47, è stata scatenata dal piccolo che non è riuscito a usare il vasino e si è fatto la pipì sotto. Subito dopo ilha iniziato a colpire il bambino con una cintura, colpendolo per terra sotto gli occhi della madre e chiamandolo “ritardato”. Ma la donna non ha fatto nulla per bloccare il compagno. Ilha perso i sensi dopo la raffica di ...

