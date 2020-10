Tromba d’aria su Nettuno: 1,8 milioni di danni, chiesto lo stato di calamità (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un evento atmosferico che mai aveva colpito la Città di Nettuno. Il tornado che si è abbattuto sulla zona sud lo scorso 27 settembre ha provocato distruzione e sofferenza per centinaia di famiglie nettunesi che hanno visto andare in pezzi parte dei loro averi. Il Comune di Nettuno si è attivato con apposita delibera di Giunta per richiedere lo stato di calamità alla Regione Lazio che ora dovrà valutare se accogliere o meno la richiesta. Dopo l’atto di Giunta sono state raccolte dagli uffici dell’area tecnica le richieste di risarcimento danni avanzate dai cittadini. In tutto sono state 215 le domande pervenute per una stima sommaria dei danni per 1,8 milioni di euro che comprende anche quella relativa ai beni pubblici. “L’evento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un evento atmosferico che mai aveva colpito la Città di. Il tornado che si è abbattuto sulla zona sud lo scorso 27 settembre ha provocato distruzione e sofferenza per centinaia di famiglie nettunesi che hanno visto andare in pezzi parte dei loro averi. Il Comune disi è attivato con apposita delibera di Giunta per richiedere lodi calamità alla Regione Lazio che ora dovrà valutare se accogliere o meno la richiesta. Dopo l’atto di Giunta sono state raccolte dagli uffici dell’area tecnica le richieste di risarcimentoavanzate dai cittadini. In tutto sono state 215 le domande pervenute per una stima sommaria deiper 1,8di euro che comprende anche quella relativa ai beni pubblici. “L’evento ...

