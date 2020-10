The Undoing Le Verità non Dette debutta su Sky Atlantic il 9 novembre? La trama dei primi episodi (Di giovedì 8 ottobre 2020) The Undoing Le Verità non Dette è pronto a debuttare negli Usa, il prossimo 25 ottobre, ma anche su Sky Atlantic. La nuova serie che ha rimesso insieme Nicole Kidman e David E. Kelley, dopo il successo di Big Little Lies, potrebbe fare il suo debutto in Italia proprio il 9 novembre, a pochi giorni dal debutto americano però non in contemporanea come in molti si aspettavano. Al momento non c’è una data ufficiale e nemmeno una conferma del debutto al lunedì sera ma chi segue la programmazione Sky sa bene che a quel punto la serata sarà libera dopo l’impegno con The Third Day. La miniserie con Jude Law terminerà proprio il 2 novembre e la settimana seguente, il 9, potrebbe debuttare proprio The ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) TheLe Verità nonè pronto are negli Usa, il prossimo 25 ottobre, ma anche su Sky. La nuova serie che ha rimesso insieme Nicole Kidman e David E. Kelley, dopo il successo di Big Little Lies, potrebbe fare il suo debutto in Italia proprio il 9, a pochi giorni dal debutto americano però non in contemporanea come in molti si aspettavano. Al momento non c’è una data ufficiale e nemmeno una conferma del debutto al lunedì sera ma chi segue la programmazione Sky sa bene che a quel punto la serata sarà libera dopo l’impegno con The Third Day. La miniserie con Jude Law terminerà proprio il 2e la settimana seguente, il 9, potrebbere proprio The ...

elissspwr : RT @igotyouacookie: ricapitolando -30 giorni a suburra s3 -30 giorni a the mandalorian s2 -26 giorni a the undoing -22 giorni a the alienis… - igotyouacookie : ricapitolando -30 giorni a suburra s3 -30 giorni a the mandalorian s2 -26 giorni a the undoing -22 giorni a the ali… -

Ultime Notizie dalla rete : The Undoing The Undoing Le Verità non Dette debutta su Sky Atlantic il 9 novembre? OptiMagazine Serie Tv – Cinefilos.it

Il canale americano HBO ha diffuso le anticipazioni di The Undoing 1x02, il secondo episodio dell'annunciata nuova serie tv ...

5 attori di Hollywood per 5 nuove serie tv 2020

Grandi prove d'attore per piccolo schermo: ecco 5 titoli in arrivo. Protagonisti Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Hugh Grant ...

Il canale americano HBO ha diffuso le anticipazioni di The Undoing 1x02, il secondo episodio dell'annunciata nuova serie tv ...Grandi prove d'attore per piccolo schermo: ecco 5 titoli in arrivo. Protagonisti Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Hugh Grant ...