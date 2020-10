Robin Smith, l'uomo più anziano del Regno Unito con la sindrome di Down, è morto a 78 anni (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'uomo più anziano del Regno Unito con la sindrome di Down, Robin Smith , è morto a pochi giorni dal suo 79esimo compleanno. Quando nacque nel 1941, la sua aspettativa di vita era di 12 anni. Smith è ... Leggi su today (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'delcon ladia pochi giorni dal suo 79esimo compleanno. Quando nacque nel 1941, la sua aspettativa di vita era di 12; ...

L’uomo più anziano del Regno Unito con la sindrome di Down, Robin Smith, è morto a pochi giorni dal suo 79esimo compleanno. Quando nacque nel 1941, la sua aspettativa di vita era di 12 anni. Smith è ...

