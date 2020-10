PS5 ' sorprenderà in senso positivo i giocatori' secondo Digital Foundry

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sony ci ha offerto una nuova occhiata ravvicinata a PS5 nel video teardown che ha mostrato l'interno della console next-gen. Grazie a questo filmato abbiamo scoperto moltissimi dettagli in più, come la presenza del Wi-Fi 6 e altro.PS5 è stata tra gli argomenti discussi danella live speciale dedicata al milione di follower. L'autorevole redazione britannica non è in possesso della console ma John Linneman di DF ha detto:"Non abbiamo ancora provato PS5, abbiamo solo parlato con gli sviluppatori... Penso che le persone rimarranno sorprese in. Ho sentito alcune cose positive su PS5".Leggi altro...