Pregliasco | “Il caso Juve-Napoli mostra l’esigenza di attualizzare il protocollo”

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha risposto ad alcune domande sul protocollo, dichiarando che va contestualizzato alla diversa situazione che stiamo vivendo rispetto a giugno. "Ritengo che il protocollo vada attualizzato. L'episodio che ha riguardato il Napoli mostra questa esigenza. Non tutte le casistiche immaginate all'epoca continuano a valere. Credo sia utile una ulteriore revisione e in qualche modo tutto questo permetta di poter continuare a giocare un campionato serio, oggettivo e adeguato a una competizione equilibrata tra le squadre". Il Napoli secondo lei ha sbagliato qualcosa o era obbligato a non lasciare la città? "Tutti i cittadini italiani devono fare così rispetto alle prescrizioni.

