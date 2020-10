Nobel Chimica 2020: vince la CRISPR per l’editing genetico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Nobel per la Chimica 2020 è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, due scienziate che hanno lavorato alla tecnica della CRISPR / Cas9 ovvero la “taglia-incolla” del DNA, utilizzata come base nelle principali tecniche di editing genetico e anche per ottenere i risultati più eclatanti Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna hanno scoperto uno degli strumenti più importanti della tecnologia genetica: le forbici genetiche CRISPR / Cas9. Usandoli, i ricercatori possono modificare il DNA di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo a nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper laè stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, due scienziate che hanno lavorato alla tecnica della/ Cas9 ovvero la “taglia-incolla” del DNA, utilizzata come base nelle principali tecniche di editinge anche per ottenere i risultati più eclatanti Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna hanno scoperto uno degli strumenti più importanti della tecnologia genetica: le forbici genetiche/ Cas9. Usandoli, i ricercatori possono modificare il DNA di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo a nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ...

