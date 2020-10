La Dog Therapy entra a scuola

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono riti adopo mesi che non vedevano i loro compagni. Devono ubbidire a regole rigide sul distanziamento e la mascherina, quasi sempre devono rinunciare alla palestra. Nell’anno della pandemia non è facile stare in classe. Per migliorare il benessere psicofisico dei bambini la onlus For a Smile trasferisce il suo progetto di Dog“Basta una zampa” dagli ospedali pediatrici – dove funziona con successo già da qualche anno – alle scuole. Il Bambin Gesù di Roma è uno dei 6 ospedali pediatrici che hanno utilizzato la Dog. Un esperimento innovativo, particolarmente utile in questo clima confuso e ansioso nel quale viviamo tutti, grandi e piccoli. Si parte in alcuni istituti comprensivi di Milano, Torino, Roma, e il servizio è del ...