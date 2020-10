"Ecco a cosa gli sono serviti i poteri speciali". Annalisa Chirico smaschera Conte in due righe: vergogna italiana (Di giovedì 8 ottobre 2020) In due righe, Annalisa Chirico smonta su Twitter 8 mesi di stato d'emergenza imposto dal governo di Giuseppe Conte (e prorogato fino al 31 gennaio 2021). Fin da febbraio, il premier ha avocato poteri speciali, bypassando spesso e volentieri il Parlamento e stravolgendo le normali modalità decisionali democratiche, in nome delle misure urgenti contro il coronavirus. Bene, ad oggi, sottolinea la giornalista, lo stato d'emergenza "è stato talmente risolutivo che: ci sono attese infinite per i tamponi, scarseggiano i reagenti, i posti di terapia intensiva sono gli stessi di prima, latitano i vaccini antinfluenzali, mancano i prof a scuola". Tutto vero, e purtroppo considerati i numeri crescenti del contagio fotografati dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) In duesmonta su Twitter 8 mesi di stato d'emergenza imposto dal governo di Giuseppe(e prorogato fino al 31 gennaio 2021). Fin da febbraio, il premier ha avocato, bypassando spesso e volentieri il Parlamento e stravolgendo le normali modalità decisionali democratiche, in nome delle misure urgenti contro il coronavirus. Bene, ad oggi, sottolinea la giornalista, lo stato d'emergenza "è stato talmente risolutivo che: ciattese infinite per i tamponi, scarseggiano i reagenti, i posti di terapia intensivagli stessi di prima, latitano i vaccini antinfluenzali, mancano i prof a scuola". Tutto vero, e purtroppo considerati i numeri crescenti del contagio fotografati dai ...

matteosalvinimi : MENTRE IL GOVERNO CANCELLA I #DECRETISICUREZZA, ECCO CHE COSA ACCADE A ROMA. SOLIDARIETÀ A VITTORIO BRUMOTTI.… - FidanzaCarlo : Ecco cosa è successo nel centro di accoglienza di #Agrigento. #Clandestini #tunisini si ribellano alla quarantena,… - IlContiAndrea : Concerti fermi fino al 2021? Gli artisti si “reinventano” tra tv, moda e sponsor. Ecco cosa faranno (nell’attesa di… - PonytaEle : RT @jimmomo: Ecco la smoking gun, cosa svelano i documenti declassificati: amministrazione Obama in combutta con la Clinton nel fabbricare… - RaffaeleFerro7 : RT @giangolz: C) Perché ASL e società in house non si sono costituite in giudizio? Ecco, non so se avremo risposta, se l'avranno donne e u… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa Mascherine pure dentro casa. Ecco cosa cambia da domani ilGiornale.it Con il Covid-19 come sta cambiando la figura commerciale? Intervista ad Annalisa Aceti (Rizzoli Education)

Cosa ne pensi? Annalisa Aceti ... modificherà il concetto di prossimità e quindi della zona come l’abbiamo sempre immaginata: ecco perché l’evoluzione della formazione deve coniugarsi con un nuovo ...

Salvini frena la Meloni in Europa: “Sempre di opposizione parliamo”

Ecco dunque che Salvini frena l’entusiasmo della compagna ... il suo ex amico Giancarlo Giorgetti che sprona la dirigenza leghista ad un maggiore dialogo con l’Europa. “Ogni cosa ha i suoi tempi – ...

