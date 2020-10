EasyJet in crisi: sospesa la base dell’aeroporto di Napoli Capodichino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il coronavirus mette in ginocchio EasyJeat. La compagnia aerea ha ‘congelato’ Napoli e Venezia e ridotto all’osso Milano. ROMA – La crisi economica dovuta al coronavirus ha messo in ginocchio diverse aziende. Tra queste anche EasyJet che ha deciso di ridurre al minimo per la stagione invernali i suoi voli in Italia. Come riferito da Bloomberg, la compagnia aerea ha sospeso le basi di Napoli e Venezia per le difficoltà riscontrate in questo periodo. I velivoli voleranno sulle due città italiane, ma non faranno più base. Queste saranno reinstallate alla ripresa del traffico aereo. I dipendenti continueranno ad essere in congedo e il dialogo con i sindacati proseguirà nelle prossime settimane. Riduzione dei voli su Milano Una situazione non ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il coronavirus mette in ginocchio EasyJeat. La compagnia aerea ha ‘congelato’e Venezia e ridotto all’osso Milano. ROMA – Laeconomica dovuta al coronavirus ha messo in ginocchio diverse aziende. Tra queste ancheche ha deciso di ridurre al minimo per la stagione invernali i suoi voli in Italia. Come riferito da Bloomberg, la compagnia aerea ha sospeso le basi die Venezia per le difficoltà riscontrate in questo periodo. I velivoli voleranno sulle due città italiane, ma non faranno più. Queste saranno reinstallate alla ripresa del traffico aereo. I dipendenti continueranno ad essere in congedo e il dialogo con i sindacati proseguirà nelle prossime settimane. Riduzione dei voli su Milano Una situazione non ...

