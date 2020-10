Docente schiaffeggia alunno in classe, il video diventa virale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Teggiano, Salerno: Docente schiaffeggia un alunno in classe. Il video diventa virale. I carabinieri analizzano il filmato. È diventato virale il video che riprende un Docente che schiaffeggia un alunno. L’episodio è avvenuto in un istituto artistico di Teggiano, in Provincia di Salerno. Il filmato, girato da uno degli studenti, mostra il professore che schiaffeggia un suo alunno. Uno scappellotto legato al fatto, stando alle prime ricostruzioni, che il ragazzo non volesse indossare la mascherina o che la stesse indossando in maniera non corretta. ScuolaSalerno, Docente ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Teggiano, Salerno:unin. Il. I carabinieri analizzano il filmato. Ètoilche riprende uncheun. L’episodio è avvenuto in un istituto artistico di Teggiano, in Provincia di Salerno. Il filmato, girato da uno degli studenti, mostra il professore cheun suo. Uno scappellotto legato al fatto, stando alle prime ricostruzioni, che il ragazzo non volesse indossare la mascherina o che la stesse indossando in maniera non corretta. ScuolaSalerno,...

