Dl semplificazioni | Pisano | ' Snellisce procedure per sperimentazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Nel paese abbiamo molte imprese innovative, ma non abbiamo un ecosistema che incentivi lo sviluppo di queste realtà. Dobbiamo far sì che queste realtà entrino armoniosamente nel sistema produttivo e riescano a trasmettere stimoli per innovare tutto il sistema del nostro paese. Però abbiamo bisogno anche che questi giovani imprenditori apprendano dagli imprenditori più maturi ed esperti metodi di lavorare che possano dare più solidità alle loro giovani imprese". Lo ha detto il ministro per l'innovazione Paola, intervendo all'evento Made in Italy: the restart, organizzato da Il Sole 24 ore. "Ma tutto questo non basta - ha aggiunto - dobbiamo fare di più, per questo ci vuole l'impulso, che c'è stato durante l'emergenza, di richiedere che si mettesse l'opportunità di ...