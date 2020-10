Covid-19: cani, gatti e molte specie di mammiferi sono suscettibili al virus (Di giovedì 8 ottobre 2020) (foto: Ryan Cutler/EyeEm via Getty Images)Moltissime specie di mammiferi, fra cui gli amati pet, potrebbero essere suscettibili al coronavirus Sars-Cov-2 e contagiarsi proprio come l’essere umano, prendendo l’infezione da noi. Lo mostra una ricerca condotta dall’Imperial College London che elenca 26 specie in contatto con l’essere umano e per questo più a rischio. Fra queste ci sono cani, gatti, criceti, ma anche animali non domestici come maiali, furetti e visoni (protagonisti di una triste vicenda), tigri, leoni e macachi – di alcune di queste specie abbiamo peraltro prove di casi di positività e focolai. Lo studio è pubblicato su Scientific Reports. L’argomento ... Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) (foto: Ryan Cutler/EyeEm via Getty Images)Moltissimedi, fra cui gli amati pet, potrebbero essereal coronaSars-Cov-2 e contagiarsi proprio come l’essere umano, prendendo l’infezione da noi. Lo mostra una ricerca condotta dall’Imperial College London che elenca 26in contatto con l’essere umano e per questo più a rischio. Fra queste ci, criceti, ma anche animali non domestici come maiali, furetti e visoni (protagonisti di una triste vicenda), tigri, leoni e macachi – di alcune di questeabbiamo peraltro prove di casi di positività e focolai. Lo studio è pubblicato su Scientific Reports. L’argomento ...

