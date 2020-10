Contagi Covid-19, Focolaio in Scuola di Benevento (Di giovedì 8 ottobre 2020) Segnalato un Focolaio in una Scuola dell’infanzia di Benevento. L’Asl ha comunicato la positività al Covid-19 di tre docenti. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deciso di far chiudere la Scuola dell’infanzia “Ferrovia” dall’8 ottobre al 17 ottobre. Questo la nota dell’Asl che ha spinto il sindaco a predisporre la chiusura: “Il corpo docente è … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020) Segnalato unin unadell’infanzia di. L’Asl ha comunicato la positività al-19 di tre docenti. Il sindaco di, Clemente Mastella, ha deciso di far chiudere ladell’infanzia “Ferrovia” dall’8 ottobre al 17 ottobre. Questo la nota dell’Asl che ha spinto il sindaco a predisporre la chiusura: “Il corpo docente è …

E, proprio in epoca di Covid, alla pandemia è dedicata l’edizione 2020 di ... l’esperto che ogni giorno ha compilato il bollettino sui contagi, la notizia più attesa dagli italiani. Anche quest’anno ...

Covid, Ricciardi: «Le Regioni hanno dormito»

Coronavirus in Italia, possibile una nuova stretta con il dpcm che sarà introdotto la prossima settimana. Coronavirus in Italia, riflettori puntati sulla curva dei contagi. Quindi, se nei… Leggi ...

