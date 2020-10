Calciomercato Sampdoria | possibile colpo sull’out sinistra | dagli svincolati può arrivare Asamoah Le ultime

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non si ferma ildellaTorino, fatta per Bonazzoli: l’attaccante saluta la. Cifre e dettagliNonostante il gong finale della sessione estiva dei trasferimenti sia arrivato all'inizio di questa settimana, il club blucerchiato non abbassa affatto la guardia per quanto concerne ultimi possibili acquisti. Dopo gli arrivi di Keità Balde e Antonio Candreva, un altro ex Inter è di prepotenza entrato nelle idee dirigenziale blucerchiate. Il nome è quello di Kwadwo, laterale sinistro ganese svincolatosi proprio dal club nerazzurro proprio durante l'ultimo giorno die che potrebbe andare a rinforzare la catena mancina di Claudio Ranieri. Al momento, tuttavia, non ...

Il calciomercato in Serie B sembra non essere terminato: potrebbe presto approdare nel campionato cadetto uno svincolato di lusso ...Un volo in Germania per continuare le cure alla caviglia. Luiz Felipe è tornato oggi in Italia dopo un consulto all’estero per monitorare il suo infortunio. Si fece male in amichevole ...