Whatsapp, pedofilo finge di essere una ragazza: condannato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un pedofilo di 50 anni residente a Codogno è stato condannato a 19 anni di carcere: si fingeva una ragazza su Whatsapp per adescare giovanissime vittime Un uomo di 50 anni, residente a Codogno (Lodi), è stato condannato a scontare 19 anni di carcere per i reati di violenza sessuale, sostituzione di minore e produzione … L'articolo proviene da .

