Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 18 | 45

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 18:35 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA LAURENTINA CODE PER INCIDENTE TRA CIMITERO LAURENTINO E SCHIZZANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’A1 FIRENZECODE PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E DI BUFALOTTA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; A NORD DISULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO ...