Un Paese sempre più fragile. I disastri non aspettano i fondi Ue. I Consorzi di bonifica: enormi territori in pericolo. Pronto un piano con centinaia di opere già cantierabili (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non siamo ancora nel pieno della stagione più piovosa, ma i danni in termini di vite umane, oltre che al territorio e all'agricoltura, sono già tangibili. Il Paese ha in programma importanti investimenti e strategie per prevenire il dissesto idrogeologico e la sicurezza nelle aree più esposte, ma intanto siamo disarmati, e c'è il rischio concreto di piangere altre vittime dopo gli ultimi due operai travolti in un cantiere per la rimozione dei detriti, a Bajardo, nell'entroterra di Sanremo. L'allerta, d'altra parte, è già massima per il Po e in mezza Italia. Dunque diventa urgente contrastare subito la violenza dei cambiamenti climatici, possibilmente con una cabina di regia nazionale, come ha proposto l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la ...

