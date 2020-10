Tommaso Zorzi l’assenza del padre prima del GF Vip: ”è sparito con me e con mia sorella” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La puntata di questa sera è stata ricca di emozioni e colpi di scena, cose che non mancano mai al Grande Fratello. Quello che prevede da sempre però, oltre ad offrire divertimento, gossip e litigi, è anche la possibilità di poter conoscere meglio le storie dei Vip che partecipano al gioco. Infatti, Alfonso Signorini ha dato modo a Tommaso Zorzi di raccontarsi nel suo intero così che il pubblico possa capire il perché di alcuni comportamenti che ha. Sempre presente durante i litigi con la sua coinquilina Franceska, l’abbiamo visto anche in momenti più teneri con lei e con gli altri, facendo trapelare un suo lato che non è così esplicito. Tommaso e l’assenza del padre Nonostante gli ultimi avvenimenti nella casa in cui ritroviamo l’influencer ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La puntata di questa sera è stata ricca di emozioni e colpi di scena, cose che non mancano mai al Grande Fratello. Quello che prevede da sempre però, oltre ad offrire divertimento, gossip e litigi, è anche la possibilità di poter conoscere meglio le storie dei Vip che partecipano al gioco. Infatti, Alfonso Signorini ha dato modo adi raccontarsi nel suo intero così che il pubblico possa capire il perché di alcuni comportamenti che ha. Sempre presente durante i litigi con la sua coinquilina Franceska, l’abbiamo visto anche in momenti più teneri con lei e con gli altri, facendo trapelare un suo lato che non è così esplicito.e l’assenza delNonostante gli ultimi avvenimenti nella casa in cui ritroviamo l’influencer ...

trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - Tayanna_Jebelin : RT @magicawaitsforu: Tommaso che ha tenuto in piedi l'intera serata con lo Zorzi show. Noi mutissimi in adorazione: #gfvip - Ale_rosato_98 : RT @brunettecookie: Tommaso Zorzi non sta facendo il GFVIP Tommaso Zorzi È il GFVIP #GFVIP - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia sulla discussa chiacchierata in albergo tra Adua Del Vesco e Tomm… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi, mamma, papà e sorella: perché sono ricchi? (FOTO) DonnaPOP “Finalmente fuori da quella roba”. GF Vip, Franceska falcia Signorini dopo l’eliminazione

Fuori dalla casa del GF Vip 5, Franceska Pepe gioisce per l’eliminazione. La modella se la ride e condivide sui social il suo entusiasmo.

Tommaso Zorzi sparla di Diaco al GF Vip: l’ira del conduttore si abbatterà sul programma tv?

Anche Pierluigi Diaco nel mirino di Tommaso Zorziche imita il conduttore facendo scompisciare i concorrenti del GF Vip: cosa è successo ...

Fuori dalla casa del GF Vip 5, Franceska Pepe gioisce per l’eliminazione. La modella se la ride e condivide sui social il suo entusiasmo.Anche Pierluigi Diaco nel mirino di Tommaso Zorziche imita il conduttore facendo scompisciare i concorrenti del GF Vip: cosa è successo ...