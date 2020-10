«Sono felicissimo»: Marco Carta assolto in appello per il furto di magliette alla Rinascente di Milano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale: il cantante Marco Carta è stato assolto nel processo di secondo grado per il furto di sei magliette nel maggio 2019. Il fatto era avvenuto alla Rinascente di Milano e il costo complessivo delle t-shirts era di 1.200 euro. A dicembre la Procura generale aveva invece chiesto per il cantante 8 mesi di reclusione. «Sono felicissimo», ha commentato l’ex vincitore di Amici al telefono con il suo avvocato, dopo la notizia dell’assoluzione. In una memoria difensiva depositata oggi nel processo, il difensore di Carta, l’avvocato Simone Ciro Giordano, ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Corte d’diha confermato la sentenza del Tribunale: il cantanteè statonel processo di secondo grado per ildi seinel maggio 2019. Il fatto era avvenutodie il costo complessivo delle t-shirts era di 1.200 euro. A dicembre la Procura generale aveva invece chiesto per il cantante 8 mesi di reclusione. «», ha commentato l’ex vincitore di Amici al telefono con il suo avvocato, dopo la notizia dell’assoluzione. In una memoria difensiva depositata oggi nel processo, il difensore di, l’avvocato Simone Ciro Giordano, ha ...

BiagiomF : @francescoricciu Non ti conosco ma sono felicissimo x te e per la tua famiglia! Auguri! - rep_milano : Marco Carta assolto in Appello dall'accusa di furto. Il cantante: 'Sono felicissimo' [aggiornamento delle 15:46] - infoitcultura : Marco Carta assolto in Appello dall'accusa di furto. Il cantante: 'Sono felicissimo' - infoitcultura : Marco Carta, furto magliette alla Rinascente, la corte d'Appello assolve il cantante: «Sono felicissimo» - infoitcultura : Marco Carta assolto in appello: 'Sono felicissimo' -