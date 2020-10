Sassuolo, non puoi più nasconderti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A questo punto non si può più parlare di sorpresa. Il Sassuolo fa sul serio, e a dimostrarlo chiaramente è il risultato dell’ultima giornata di campionato. Tutti si aspettavano la candidatura definitiva della Fiorentina a principale rivale della Juventus nella corsa al titolo, e invece è arrivata, in modo netto, la consacrazione del Sassuolo a squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Il difficile viene adesso, e bisognerà vedere se la squadra neroverde continuerà ad esprimersi su questi livelli anche nelle prossime partite, ma sognare un campionato di vertice insieme alle prime della classe non è per niente esagerato. La gioia delle giocatrici del Sassuolo nella vittoria per 3-1 sul campo della Fiorentina – Photo Credits: lfootball.itLa sfida tra Fiorentina e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A questo punto non si può più parlare di sorpresa. Ilfa sul serio, e a dimostrarlo chiaramente è il risultato dell’ultima giornata di campionato. Tutti si aspettavano la candidatura definitiva della Fiorentina a principale rivale della Juventus nella corsa al titolo, e invece è arrivata, in modo netto, la consacrazione dela squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Il difficile viene adesso, e bisognerà vedere se la squadra neroverde continuerà ad esprimersi su questi livelli anche nelle prossime partite, ma sognare un campionato di vertice insieme alle prime della classe non è per niente esagerato. La gioia delle giocatrici delnella vittoria per 3-1 sul campo della Fiorentina – Photo Credits: lfootball.itLa sfida tra Fiorentina e ...

Gubbio, Megelaitis va in nazionale e salta la gara con l'Arezzo

Non bastasse la classifica impietosa (due giornate ... Già, la panchina: davanti l'unico cambio è rappresentato dall'ex Sassuolo. Un po' poco per una squadra studiata sul 4-3-3, così come ...

