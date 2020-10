Roma: Incidente e elisoccorso sulla Laurentina, bimbo in codice rosso (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Grave Incidente sulla via Laurentina, Roma, poco dopo le 18. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118. Tra i feriti gravi anche un bambino. Nella giornata odierna si è verificato un grave Incidente sulla via Laurentina di Roma. Erano circa le 18 quando tre persone, due adulti e un bambino piccolo di 7 anni … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gravevia, poco dopo le 18. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118. Tra i feriti gravi anche un bambino. Nella giornata odierna si è verificato un graveviadi. Erano circa le 18 quando tre persone, due adulti e un bambino piccolo di 7 anni … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: #roma, incidente tra auto sulla #laurentina: grave bimbo di 7 anni - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #roma, incidente tra auto sulla #laurentina: grave bimbo di 7 anni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #roma, incidente tra auto sulla #laurentina: grave bimbo di 7 anni - ilmessaggeroit : #roma, incidente tra auto sulla #laurentina: grave bimbo di 7 anni - InfoAtac : # info #atac – chiusa per incidente tra privati, via Laurentina dal Cimitero Laurentino a via Laurentina altezza ci… -