Nuovo Dpcm, parla Conte: "Mascherine sempre, anche in casa"

Nuovo Dpcm, parla il premier Conte: in questo momento è raccomandato l'uso delle mascherine sempre all'aperto e spesso in casa. Mascherine sempre, almeno all'aperto e almeno fino a Nuovo ordine. Questo è uno dei provvedimento nel Nuovo Dpcm sul quale il governo insiste di più. Lo ha fatto anche Giuseppe Conte questa sera spiegando perché

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la ...

Obbligo mascherina, Conte: "Raccomandazione ai cittadini, in famiglia e se riceviamo amici rispettiamo la distanza"

Il Premier Giuseppe Conte ha confermato così la proroga del Dpcm che sarebbe scaduto il 15 ottobre. "Dobbiamo essere più rigorosi perché vogliamo in tutti i modi evitare nuove misure per le attività ...

