Navalny | «Putin ha perso la testa» La Germania spinge per nuove sanzioni alla Russia | ma non ferma il Nord Stream 2

Alexei Navalny: 'regime di Putin ha davvero perso la testa. Ue vieti ingresso nei Paesi Ue a oligarchi e alti funzi… - Navalny, Ue vieti l'ingresso agli 'oligarchi di Putin' - Berlino sull'avvelenamento di Navalny: 'Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze' - Navalny, Ue vieti l'ingresso agli 'oligarchi di Putin': 'Si appropriano indebitamente di denaro, rubano miliardi'

(ANSA) - MOSCA, 07 OTT - L'oppositore russo Alexiei Navalny, in convalescenza a Berlino dopo un sospetto avvelenamento, suggerisce che l'Ue vieti l'ingresso in Europa e congeli le proprietà nei Paesi ...Parlamento in fiamme, un morto e quasi 700 arresti. Il premier si dimette. Nuova spina nel fianco per Mosca Un terzo fronte facendo immeritata grazia del quarto, provocato dall'avvelenamento del leade ...