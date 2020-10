Mohamed Salah eroe di un senzatetto | “Mi molestavano | mi ha difeso Ho capito…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)di un. Il giocatore, a fine settembre (il giocatore di recente è stato dichiarato tra i positivi al covid19), in una stazione di benzina vicino ad Anfield, ha notato che un gruppo di ragazzi stava molestando un clochard. È stato lo stesso uomo a raccontare la storia al The Sun: «Mo è stato meraviglioso quanto lo è con il Liverpool in campo. Ha sentito cosa mi stavano dicendo quei ragazzi, poi si è rivolto a loro e ha detto: 'Potrebbe succedere anche a voi tra qualche anno'. Ho capito di non aver avuto un'allucinazione solo quando mi ha consegnato 100 sterline. Che leggenda assoluta», ha detto.di un: “Mi ...