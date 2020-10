Milano, manager di banca muore sola con accanto una siringa di eroina: aveva appena 34 anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una giovanissima manager di una prestigiosa banca milanese ha perso la vita in seguito ad un overdose di eroina. aveva 34 anni, una laurea in Economia all’Università Cattolica, un Erasmus in Francia, diverse specializzazioni conseguite a Milano e in Giordania. Da quanto dichiarato sul curriculum vitae et studiorum si legge che parlava Inglese, Francese e … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una giovanissimadi una prestigiosamilanese ha perso la vita in seguito ad un overdose di34, una laurea in Economia all’Università Cattolica, un Erasmus in Francia, diverse specializzazioni conseguite ae in Giordania. Da quanto dichiarato sul curriculum vitae et studiorum si legge che parlava Inglese, Francese e … L'articolo proviene da leggilo.org.

romi_andrio : RT @qn_giorno: #Milano Manager di banca stroncata da un’overdose - Yogaolic : #Milano Manager di banca uccisa da un'overdose di eroina: muore a 34 anni - franco_sala : RT @Corriere: Dai master in economia alla tragedia dell’eroina: manager di banca muore di overdose in casa - djaniceto : RT @Corriere: Dai master in economia alla tragedia dell’eroina: manager di banca muore di overdose in casa - Corriere : Dai master in economia alla tragedia dell’eroina: manager di banca muore di overdose in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Milano manager Manager di banca stroncata da un’overdose IL GIORNO AC MILAN: E’ DI ALBA ADRIATICA LO STILISTA DELLE NUOVE DIVISE UFFICIALI

