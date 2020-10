Juventus-Napoli, la denuncia: “Niente 3-0 a tavolino, sarà inciucio?” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Juventus–Napoli continua a suscitare polemiche. Non si placano infatti le denunce e i commenti da una parte all’altra riguardo quanto accaduto – o meglio, non accaduto – domenica sera all’Allianz Stadium. La storia è ormai nota: gli azzurri, bloccati dalla ASL campana, non sono potuti volare in Piemonte per disputare la gara contro i bianconeri, che sono invece scesi in campo seguendo il protocollo. Adesso si attende la decisione del Giudice Sportivo, che fino a qualche giorno fa sembrava non poter fare altro che prendere atto di quanto accaduto e, seguendo le indicazioni sul tema, ufficializzare il 3-0 a tavolino per il club di Aurelio De Laurentiis, oltre che un punto di penalizzazione in classifica. Ma, secondo Tuttosport, potrebbe aprirsi uno scenario del tutto inaspettato, che il giornale ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)continua a suscitare polemiche. Non si placano infatti le denunce e i commenti da una parte all’altra riguardo quanto accaduto – o meglio, non accaduto – domenica sera all’Allianz Stadium. La storia è ormai nota: gli azzurri, bloccati dalla ASL campana, non sono potuti volare in Piemonte per disputare la gara contro i bianconeri, che sono invece scesi in campo seguendo il protocollo. Adesso si attende la decisione del Giudice Sportivo, che fino a qualche giorno fa sembrava non poter fare altro che prendere atto di quanto accaduto e, seguendo le indicazioni sul tema, ufficializzare il 3-0 aper il club di Aurelio De Laurentiis, oltre che un punto di penalizzazione in classifica. Ma, secondo Tuttosport, potrebbe aprirsi uno scenario del tutto inaspettato, che il giornale ...

