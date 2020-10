Il Nobel per la Chimica a Charpentier e Doudna, le donne del Dna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Martina Piumatti Il Premio Nobel per la Chimica 2020 va a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Premiate per aver riscritto "il codice della vita" L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier, francese, e Jennifer Doudna, americana. Ad essere premiate le loro ricervhe in grado di "riscrivere il codice della vita" con Crispr, un metodo di ingegneria genetica che permette di intervenire in modo semplice ed economico, rielaborando le basi del Dna. Il sitema di riscrittura è nato nei laboratori all'inizio degli anni 2000 e da allora ha rivoluzionato il lavoro degli scienziati, promettendo di curare molte malattie con una base genetica, tra cui diverse tipologie di cancro. Il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Martina Piumatti Il Premioper la2020 va a Emmanuellee Jennifer. Premiate per aver riscritto "il codice della vita" L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il premioper laa Emmanuelle, francese, e Jennifer, americana. Ad essere premiate le loro ricervhe in grado di "riscrivere il codice della vita" con Crispr, un metodo di ingegneria genetica che permette di intervenire in modo semplice ed economico, rielaborando le basi del Dna. Il sitema di riscrittura è nato nei laboratori all'inizio degli anni 2000 e da allora ha rivoluzionato il lavoro degli scienziati, promettendo di curare molte malattie con una base genetica, tra cui diverse tipologie di cancro. Il ...

