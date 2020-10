Glow | Netflix cancella la serie tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), latv disponibile sunon avrà una quarta e ultima stagione a causa del Coronavirus, tra l’altro già in produzione. Pessime notizie per i fan di. Photo: Web.Non solo rinvii e posticipi a causa del coronavirus, ma soprattuttozioni. Oltre atv come I Am Not Okay With This e The Society di cui sarebbe stato interessante vedere il proseguimento, arrivano pessime notizie.rinnovata per una quarta e ultima stagione, è annullata. Lo show si conclude con la terza stagione e, di conseguenza, senza un finale degno di essere chiamato tale. Il 2020 si sta rivelando un anno complesso per le produzioni ...