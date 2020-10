GfVip, i misteri di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ora escono tutti gli altarini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il passato oscuro di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra tiene banco al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini crede a Tommaso Zorzi: "Ha detto la verità in merito alle confidenze di Adua su Morra", Guendalina Canessa e Daianira Marzano sostengono che l'attore sia gay e un altro blogger afferma che lo sia anche la siciliana. Intanto Maria Teresa Ruta: "Non escludo che si siano scritti un copione e lo stiano recitando". Recite, segreti e bugie. Al GfVip 5, Adua Del Vesco non si sta facendo mancare niente. L'attrice siciliana ha sollevato in maniera limacciosa il presunto caso Aresgate, così è stato ribattezzato dal web, facendo intendere di essere stata costretta a cambiare identità, tagliare i ponti con ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il passato oscuro diDeltiene banco al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini crede a Tommaso Zorzi: "Ha detto la verità in merito alle confidenze disu", Guendalina Canessa e Daianira Marzano sostengono che l'attore sia gay e un altro blogger afferma che lo sia anche la siciliana. Intanto Maria Teresa Ruta: "Non escludo che si siano scritti un copione e lo stiano recitando". Recite, segreti e bugie. Al5,Delnon si sta facendo mancare niente. L'attrice siciliana ha sollevato in maniera limacciosa il presunto caso Aresgate, così è stato ribattezzato dal web, facendo intendere di essere stata costretta a cambiare identità, tagliare i ponti con ...

tempoweb : #GfVip, i misteri di #Adua e #Morra: ora escono tutti gli altarini - __Giada : Parentesi Blu Notte sui misteri della Contessa che di notte si attacca al frigo e mangia, morta #GFVip - akitale1 : I misteri della genetica sono infiniti #GFVIP - GBonafede : Una volta i vip mentivano sulle loro vite e si crogiolavano in silenzi maledetti, in misteri avventurosi, in esiste… - rosyb98 : Io che vivo ormai solo per questa storia fatta di misteri e fake intrallazzi?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip misteri GfVip, i misteri di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ora escono tutti gli altarini Il Tempo GfVip, i misteri di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ora escono tutti gli altarini

Intanto Maria Teresa Ruta: "Non escludo che si siano scritti un copione e lo stiano recitando". Recite, segreti e bugie. Al GFVip 5, Adua Del Vesco non si sta facendo mancare niente. L'attrice ...

GfVip5: Adua beccata con il latoB in bella mostra

A Pomeriggio 5 è stato beccato un particolare frangente di Adua Del Vesco nella Casa del Gf Vip 5: il lato B dell'attrice in diretta ...

Intanto Maria Teresa Ruta: "Non escludo che si siano scritti un copione e lo stiano recitando". Recite, segreti e bugie. Al GFVip 5, Adua Del Vesco non si sta facendo mancare niente. L'attrice ...A Pomeriggio 5 è stato beccato un particolare frangente di Adua Del Vesco nella Casa del Gf Vip 5: il lato B dell'attrice in diretta ...