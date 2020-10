Covid, arriva il tampone fai da te: l’annuncio di Zaia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le immagini delle file di otto ore per svolgere un tampone che hanno fatto infuriare soprattutto i cittadini della Lombardia potrebbero avere una soluzione. Tra quindici giorni potrebbe arrivare un nuovo strumento per l’autodiagnosi: si tratta del tampone fai da te. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nell’abituale conferenza stampa in cui ha parlato della situazione Coronavirus. Si tratta di un test rapido già utilizzato all’estero e che sta per essere importato in Italia. Si basa sull’autosomministrazione che consentirà a ogni singolo cittadino di svelare la propria positività – o negatività – al Sars-CoV-2. Zaia non ha dato altri dettagli sul tampone fai da te. In conferenza ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le immagini delle file di otto ore per svolgere unche hanno fatto infuriare soprattutto i cittadini della Lombardia potrebbero avere una soluzione. Tra quindici giorni potrebbere un nuovo strumento per l’autodiagnosi: si tratta delfai da te. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Veneto Lucanell’abituale conferenza stampa in cui ha parlato della situazione Coronavirus. Si tratta di un test rapido già utilizzato all’estero e che sta per essere importato in Italia. Si basa sull’autosomministrazione che consentirà a ogni singolo cittadino di svelare la propria positività – o negatività – al Sars-CoV-2.non ha dato altri dettagli sulfai da te. In conferenza ...

