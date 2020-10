CorSport: il Napoli esclude Milik da tutte le liste. Per Malcuit e Llorente solo, forse, Coppa Italia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri i club di Serie A hanno depositato la lista definitiva dei giocatori utilizzabili in campionato e quelle per le coppe europee. Il Napoli ha escluso Milik da entrambe. Il polacco non è nemmeno in ritiro con la squadra a Castel Volturno. Adesso è con la nazionale polacca, poi, al ritorno, continuerà ad allenarsi da solo, escluso dal gruppo. Nella lista Champions non figurano nemmeno Llorente e Malcuit. Il Corriere dello Sport scrive: “il Napoli e Milik non hanno nulla più da dirsi e che però, a questo punto, solo a gennaio (ci vorranno tre mesi, dunque), il polacco potrà dare un senso alla sua stagione, se non vorrà attraversarla per intero in tribuna o nel divano di casa, mettendo a rischio la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri i club di Serie A hanno depositato la lista definitiva dei giocatori utilizzabili in campionato e quelle per le coppe europee. Ilha esclusoda entrambe. Il polacco non è nemmeno in ritiro con la squadra a Castel Volturno. Adesso è con la nazionale polacca, poi, al ritorno, continuerà ad allenarsi da, escluso dal gruppo. Nella lista Champions non figurano nemmeno. Il Corriere dello Sport scrive: “ilnon hanno nulla più da dirsi e che però, a questo punto,a gennaio (ci vorranno tre mesi, dunque), il polacco potrà dare un senso alla sua stagione, se non vorrà attraversarla per intero in tribuna o nel divano di casa, mettendo a rischio la ...

