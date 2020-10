Conte fa il cafone con la Casellati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Inutile sgarbo di Giuseppealla presidente del Senato Elisabetta. Perché anche il premier ha il dovere di rispettare la seconda carica dello Stato e non se ne può uscire con un lapidario “non l'ho letta” dopo la domanda di un cronista relativa all'intervista rilasciata dalla numero uno di palazzo Madama al Corriere della Sera.non è unqualsiasi mandato nella mandria parlamentare a prendere ordini dai Cinque stelle per insultare chi non gradiscono. Chi sta a Palazzo Chigi ha il dovere di non mentire come invece ha fatto il presidente del Consiglio sulla lucida presa di posizione della, che ha chiesto rispetto del Parlamento da parte di un governo sin troppo sbrigativo. Seha intenzione di ...