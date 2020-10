Citroën Ami - Un esemplare unico per Milano Design City

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il gruppo PSA partecipa alla, la manifestazione internazionale dedicata alla cultura del progetto e dellinnovazione, presentando la nuova Citroën Ami all'interno del percorso immersivo "Time to be my Ami" che sarà visitabile fino all'11 ottobre in via Tortona 31. L'esposizione, realizzata con la collaborazione del Centro Stile della Casa, ha fatto da cornice alla presentazione del progetto Ami loves Milan per il quale quattro studenti dello Ied hanno creato delle grafiche esclusive dedicate alla piccola elettrica francese: l'idea scelta dai follower della Casa del Double Chevron è stata quella di Gaetano Di Dio, che ha così potuto realizzare uncon la livrea da lui immaginata. Un talk sulla mobilità urbana. Proprio all'interno ...