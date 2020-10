Cento: bene iniziativa Pd con riunione unitaria su primarie e coalizione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “bene l’iniziativa del segretario Pd di Roma Andrea Casu che ha deciso di convocare la coalizione di centrosinistra per una riunione sul dopo Raggi e quindi per definire il percorso verso le primarie. In queste settimane grazie all’iniziativa di Liberare Roma in tanti avevano sollecitato le forze politiche a rompere gli indugi. Ora al lavoro con cuore e ragione per Roma contro i sovranisti e le destre”. Cosi’ in un comunicato il responsabile nazionale enti locali di Sinistra Italiana, Paolo Cento. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “l’del segretario Pd di Roma Andrea Casu che ha deciso di convocare ladi centrosinistra per unasul dopo Raggi e quindi per definire il percorso verso le. In queste settimane grazie all’di Liberare Roma in tanti avevano sollecitato le forze politiche a rompere gli indugi. Ora al lavoro con cuore e ragione per Roma contro i sovranisti e le destre”. Cosi’ in un comunicato il responsabile nazionale enti locali di Sinistra Italiana, Paolo

Ultime Notizie dalla rete : Cento bene Cento: bene iniziativa Pd con riunione unitaria su primarie e coalizione - RomaDailyNews RomaDailyNews L’assessore regionale Chiara Caucini a Ceva per constatare i danni dell’alluvione

SERGIO RIZZO - E' stata presente a Ceva (Cn) Chiara Caucini, assessore Regionale del Piemonte per una visita ai luoghi in cui si sono verificati i danni maggiori dovuti all’alluvione. Durante la visit ...

Frank Cancian. Un paese del Mezzogiorno italiano. Lacedonia 1957

È fissata per sabato 10 ottobre l’apertura al pubblico della mostra “FRANK CANCIAN. Un paese del Mezzogiorno italiano. Lacedonia 1957”, presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. Per la ...

