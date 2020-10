Britney Spears, ciabatte e occhiali da vista: eccola in versione casalinga (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bella, elegante, splendente: così è Britney Spears sul red carpet. Ma in casa, lontano da occhi indiscreti? Ve la mostriamo noi! Si sa che le star del mondo dello spettacolo sono per gli ammiratori modelli inarrivabili di eleganza. abiti firmatissimi, accessori che costano un occhio della testa, make up perfetti che pur alterandone – a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Bella, elegante, splendente: così èsul red carpet. Ma in casa, lontano da occhi indiscreti? Ve la mostriamo noi! Si sa che le star del mondo dello spettacolo sono per gli ammiratori modelli inarrivabili di eleganza. abiti firmatissimi, accessori che costano un occhio della testa, make up perfetti che pur alterandone – a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RivistaStudio : Secondo quanto dichiarato dal suo ex amministratore, la tutela di Britney Spears potrebbe restare in vigore per il… - ninetiesbish : Ragazzi perdonate ma oggi potrei riempire la TL di Britney Spears. Sono in pieno mental breakdown e mi manca Britney. - SimoJeanP : IL POTERE DI BRITNEY SPEARS: Escono una manciata di Remix di un album di 20 anni fa e va direttamente al 2° posto d… - BITCHYFit : Britney Spears, parla l’ex tutore: “Non è capace di badare a sé stessa, potrebbe restare sotto tutela per il resto… - Radio105 : Com'è Britney a casa? #BritneySpears #7ottobre #Radio105 -