Allerta Meteo in 13 regioni: le aree interessate e quanto durerà (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Allerta Meteo oggi, 7 ottobre 2020. Le regioni interessate e cosa ci aspettiamo per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre. L'Italia, soprattutto il nord Italia e la Liguria, è appena uscita da un weekend tragico di piogge, vento forte e nubifragi che hanno portato anche alla morte di moltissime persone. In questi giorni però, … L'articolo Allerta Meteo in 13 regioni: le aree interessate e quanto durerà è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

