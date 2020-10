Al Bano non prevede le nozze con Loredana Lecciso (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cè un grande progetto nel futuro di Al Bano. E non prevede le nozze con Loredana Lecciso. La soubrette leccese dovrà farsene una ragione. «Questa estate davano per certo il mio matrimonio, io non ne sapevo niente », ha spiegato Carrisi. «Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto». Insomma, niente nozze. E ancora il palcoscenico la meta preferita del cantante di Nel Sole. Ma, stavolta, c’è una grossa novità. Car-, risi e sua figlia Jasmine – avuta con la Lecciso – sarebbero due dei prossimi giudici di The voice senior, il nuovo programma che Antonella Clerici condurrà da venerdì 13 ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cè un grande progetto nel futuro di Al. E nonlecon. La soubrette leccese dovrà farsene una ragione. «Questa estate davano per certo il mio matrimonio, io non ne sapevo niente », ha spiegato Carrisi. «Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene concosì come sto». Insomma, niente. E ancora il palcoscenico la meta preferita del cantante di Nel Sole. Ma, stavolta, c’è una grossa novità. Car-, risi e sua figlia Jasmine – avuta con la– sarebbero due dei prossimi giudici di The voice senior, il nuovo programma che Antonella Clerici condurrà da venerdì 13 ...

