Aerei, per Iata necessari altri 60-70 miliardi di aiuti pubblici alle compagnie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel secondo semestre le compagnie bruceranno 77 miliardi di dollari di cassa. Con gli aiuti già erogati (162 miliardi) si arriverebbe a 230 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel secondo semestre lebruceranno 77di dollari di cassa. Con gligià erogati (162) si arriverebbe a 230

thetrueshade : Campania, oggi 3 ottobre 2020: 401 contagi. Ma solo l'aereo del Napoli calcio rischiava di contagiare qualcuno. Per… - emergenzavvf : Tutti in cerchio, gambe divaricate e idrocostume addosso: è la formazione a stella, una delle tecniche di autoprote… - ultimenotizie : L'arrivo in #Colombia negli ultimi giorni di cinque colombiani positivi al #Covid19, dopo aver viaggiato in aerei p… - mir_iIi_Am : RT @AntoPagliu: Ingressi liberi nel paese, discoteche apertissime, spiagge affollatissime, treni, aerei e traghetti colmi, problemi irrisol… - SmartCity4Italy : #Idrogeno per #treni e #aerei, partiti i primi test in Gran Bretagna. Ma il futuro deve essere #green, fondamentale… -